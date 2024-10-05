СМИ: Глава исполнительного совета «Хезболлы» погиб при ударе ЦАХАЛ
Глава исполнительного совета ливанского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин погиб после израильских ударов по Бейруту, утверждает Al Arabiya.
Уточняется, что он не выходил на связь с 4 октября, когда Армия Израиля (ЦАХАЛ) сбросила взрывчатку на бункер в пригороде ливанской столицы.
Прошлый лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован 28 сентября.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, говоря о начале противостояния Ирана и Израиля после ликвидации Насраллы и главы палестинского движения «ХАМАС» Исмаила Хании, заявил НСН, что Россия будет пытаться погасить конфликт, грозящий непредсказуемыми последствиями всему миру, а не только странам Ближнего Востока.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru