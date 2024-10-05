СМИ: «ХАМАС» много лет готовился к войне с ЦАХАЛ, строя туннели и подземные заводы

По данным издания, за несколько месяцев до атаки на Израиль лидер «ХАМАС» Яхья Синвар встречался с приезжими палестинскими бизнесменами и сделал «шокирующее заявление».

«Будет сюрприз», — сказал он.

По данным СМИ, «ХАМАС» обзавелся арсеналом ракет, оружия и взрывчатки, несмотря на годы изоляции. Параллельно с военным оснащением движение создавало финансовые и оборонительные сети, которые позволили группировке «продержаться в течение месяцев под решительным натиском одной из самых способных армий мира».

Ранее движение «ХАМАС» подтвердило смерть одного из своих командиров в результате авиаудара Израиля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

