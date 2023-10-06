СМИ: глава Евросовета и председатель ЕК поскандалили из-за Украины

Ранее Мишель раскритиковал инициативы фон дер Ляйен. Еврокомиссия на замечания главы Евросовета отреагировала резко и оказалась «раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», пишет издание. Мишель заявил, что Киев в случае выполнения всех требуемых условий сможет вступить в ЕС в 2030 году, обвинив при этом председателя Еврокомиссии в превышении внешнеполитических полномочий.

Ранее в Европарламенте усомнились во вступлении Украины в ЕС раньше 2029 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

