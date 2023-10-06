СМИ: глава Евросовета и председатель ЕК поскандалили из-за Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в Европейском союзе, сообщает Spiegel.

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Ранее Мишель раскритиковал инициативы фон дер Ляйен. Еврокомиссия на замечания главы Евросовета отреагировала резко и оказалась «раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», пишет издание. Мишель заявил, что Киев в случае выполнения всех требуемых условий сможет вступить в ЕС в 2030 году, обвинив при этом председателя Еврокомиссии в превышении внешнеполитических полномочий.

Ранее в Европарламенте усомнились во вступлении Украины в ЕС раньше 2029 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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