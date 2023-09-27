В Европарламенте усомнились во вступлении Украины в ЕС раньше 2029 года

Украина вряд ли вступит в Европейский союз раньше 2029 года, сообщила NTV заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли.

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По ее словам, переговоры идут, но до фактического вступления пройдет еще много времени. Как отметила политик, бывшая советская республика вряд ли будет членом Евросоюза в течение следующего созыва Европарламента, который начнется в конце этого года и продлится до 2029 года.

Как отметила Барли, существуют четкие критерии для вступления в Евросоюз и Украина не соответствует ни одному из них.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении Киевом всех семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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