В Европарламенте усомнились во вступлении Украины в ЕС раньше 2029 года

По ее словам, переговоры идут, но до фактического вступления пройдет еще много времени. Как отметила политик, бывшая советская республика вряд ли будет членом Евросоюза в течение следующего созыва Европарламента, который начнется в конце этого года и продлится до 2029 года.

Как отметила Барли, существуют четкие критерии для вступления в Евросоюз и Украина не соответствует ни одному из них.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении Киевом всех семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

