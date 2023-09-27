В Европарламенте усомнились во вступлении Украины в ЕС раньше 2029 года
Украина вряд ли вступит в Европейский союз раньше 2029 года, сообщила NTV заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли.
По ее словам, переговоры идут, но до фактического вступления пройдет еще много времени. Как отметила политик, бывшая советская республика вряд ли будет членом Евросоюза в течение следующего созыва Европарламента, который начнется в конце этого года и продлится до 2029 года.
Как отметила Барли, существуют четкие критерии для вступления в Евросоюз и Украина не соответствует ни одному из них.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении Киевом всех семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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