Боррель: Грузия выполнила 3 из 12 условий для статуса кандидата в Евросоюз

Глава евродипломатии напомнил, что Еврокомиссия выделила для Грузии 12 приоритетных условий. При этом у страны «еще есть время» реализовать оставшиеся девять пунктов.

Как отметил Боррель, среди главных задач для Тбилиси — деполяризация политической жизни, борьба с олигархией, избирательная и судебная реформы, соблюдение прав человека.

«Для вступления необходимо много работать, проявить политическую волю, четкую приверженность ценностям Европейского союза», — добавил дипломат.

