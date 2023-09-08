Боррель: Грузия выполнила 3 из 12 условий для статуса кандидата в Евросоюз

Грузия выполнила только три из двенадцати условий, необходимых для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в республику.

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Глава евродипломатии напомнил, что Еврокомиссия выделила для Грузии 12 приоритетных условий. При этом у страны «еще есть время» реализовать оставшиеся девять пунктов.

Как отметил Боррель, среди главных задач для Тбилиси — деполяризация политической жизни, борьба с олигархией, избирательная и судебная реформы, соблюдение прав человека.

«Для вступления необходимо много работать, проявить политическую волю, четкую приверженность ценностям Европейского союза», — добавил дипломат.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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