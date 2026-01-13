По его словам, из-за проводимой ими политики экономика в Европе стала неконкурентоспособной и стагнирует во многих государствах.

«Те, кто эту политику проводил, должны... дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству», - заключил он.

Ранее Володин заявил, что Евросоюз и экс-президент США Джо Байден являются виновниками конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».