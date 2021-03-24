СМИ: Германия призвала ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне

ФРГ призвала Еврокомиссию (ЕК) заключить контракты о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник в администрации Германии.

По словам собеседника издания, сначала комиссия уточнит, какие страны Евросоюза заинтересованы в закупке российской вакцины, а затем перейдет к обсуждению контрактов по объемам ввозимых на территорию ЕС доз «Спутник V».