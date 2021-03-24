Минздрав Италии заявил о необходимости в «Спутнике V»
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что стране необходима, в том числе вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, заявил он в эфире телеканала Rai 3.
«Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина», - сказал глава Минздрава.
Европе уже не нужна вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. По его словам, в Евросоюзе уже одобрили четыре препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
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