Минздрав Италии заявил о необходимости в «Спутнике V»

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что стране необходима, в том числе вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, заявил он в эфире телеканала Rai 3.

Разработчик «Спутник V» уверен, какой вакциной привился Путин

«Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина», - сказал глава Минздрава.

Европе уже не нужна вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. По его словам, в Евросоюзе уже одобрили четыре препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаИталия
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