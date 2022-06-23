СМИ: Германия и Франция решили держаться в стороне от украинского кризиса

Журналист Эндрю Теттенборн отметил, что в Европейском союзе наблюдается раскол по вопросу поддержки Киева. Он привел в пример исследование Европейского совета по международным отношениям, согласно которому, большинство жителей стран Европы выступает за скорейшее мирное урегулирование.

Также держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией решили в Италии и Швеции.

Как сообщалось ранее, Франция и Германия могут уступить лидерство в Евросоюзе странам Восточной Европы во главе с Польшей из-за желания восстановить партнерские отношения с Россией.

