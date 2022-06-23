Госдеп: Россия отвергла все выходы из ситуации на Украине
У Москвы есть не один выход из ситуации вокруг Украины, однако пока Россия не воспользовалась ни одним из них, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
По ее словам, до начала спецоперации западные страны были готов учитывать интересы российских властей в сфере безопасности. Однако президент РФ Владимир Путин «пока не принял решение воспользоваться ни одним из этих „съездов с дороги“». Дипломат поделилась мнением, что продолжение спецоперации не в интересах Москвы.
Шерман отметила, что в ближайшие дни G7, НАТО и ЕС на встречах будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для разрешения российско-украинского конфликта необходима добрая воля Москвы и Киева.
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