Госдеп: Россия отвергла все выходы из ситуации на Украине

У Москвы есть не один выход из ситуации вокруг Украины, однако пока Россия не воспользовалась ни одним из них, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Нарышкин выразил уверенность, что Россия и Донбасс одержат победу в спецоперации

По ее словам, до начала спецоперации западные страны были готов учитывать интересы российских властей в сфере безопасности. Однако президент РФ Владимир Путин «пока не принял решение воспользоваться ни одним из этих „съездов с дороги“». Дипломат поделилась мнением, что продолжение спецоперации не в интересах Москвы.

Шерман отметила, что в ближайшие дни G7, НАТО и ЕС на встречах будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для разрешения российско-украинского конфликта необходима добрая воля Москвы и Киева.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Госдеп СШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры