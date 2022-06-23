Госдеп: Россия отвергла все выходы из ситуации на Украине

По ее словам, до начала спецоперации западные страны были готов учитывать интересы российских властей в сфере безопасности. Однако президент РФ Владимир Путин «пока не принял решение воспользоваться ни одним из этих „съездов с дороги“». Дипломат поделилась мнением, что продолжение спецоперации не в интересах Москвы.

Шерман отметила, что в ближайшие дни G7, НАТО и ЕС на встречах будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для разрешения российско-украинского конфликта необходима добрая воля Москвы и Киева.

