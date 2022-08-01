Песков объяснил сложности с поставками газа в Европу санкциями

Антироссийские санкции стали причиной трудностей с поставками газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Газпром» опубликовал часть переписки с Siemens по турбинам для «Северного потока»

Ранее концерн «Газпром» на фоне сокращения поставок топлива из-за проблем с оборудованием обвинил компанию Siemens в неисполнении контракта по ремонту одной из турбин «Северного потока» и обслуживания ряда других агрегатов.

«"Газпром" изложил реальную ситуацию, реальное положение дел, Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные... искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона «мало что может сделать».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссийский ГазСеверный ПотокДмитрий Песков
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