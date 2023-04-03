СМИ: Футболиста «Урала» приговорили к двум с половиной годам тюрьмы

Голландский суд приговорил футболиста «Урала» Рая Влута к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, сообщают местные СМИ.

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Прокуратура требовала 3,5 года тюрьмы. Также спортмен лишен водительских прав на 4 года.

В ноябре 2021 года Рай Влут в Нидерландах, будучи пьяным, стал участником ДТП, в котором погиб четырехлетний мальчик. Футболист мчался на скорости 203 км/ч и не пытался избежать столкновения с автомобилем, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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