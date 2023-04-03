СМИ: Футболиста «Урала» приговорили к двум с половиной годам тюрьмы
3 апреля 202314:44
Голландский суд приговорил футболиста «Урала» Рая Влута к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, сообщают местные СМИ.
Прокуратура требовала 3,5 года тюрьмы. Также спортмен лишен водительских прав на 4 года.
В ноябре 2021 года Рай Влут в Нидерландах, будучи пьяным, стал участником ДТП, в котором погиб четырехлетний мальчик. Футболист мчался на скорости 203 км/ч и не пытался избежать столкновения с автомобилем, сообщает «Радиоточка НСН».
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru