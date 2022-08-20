В Польше предрекли крах экономики Германии
Германия движется к изоляционизму, оказавшись в «геополитической ловушке», определяемой интересами США и Китая, считает польский экономист Бартош Бартчак. Об этом он пишет в своей статье для портала Niezalezna.pl.
По мнению эксперта, идея европейской энергополитики на основе поставок газа из РФ потерпела неудачу, на горизонте замаячила проблема в виде Китая, и Германия оказалась в «ловушке». Это может стать концом экономической мощи ФРГ.
Экономист указывает, что проблемы Берлина могут отразиться на Польше, тесно связанной с немецкой экономикой. Тем не менее, ситуация также выгодна для Варшавы: Польша может попытаться вырваться вперед с современной промышленностью.
«И потенциальная новая холодная война — это прекрасная возможность для нас. Так построила свою мощь Южная Корея. Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе Украины (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес. Даже если сначала нам будет больно», — заключил эксперт.
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