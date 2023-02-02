СМИ: ФРГ выделит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО
Власти ФРГ выделят средства на укрепление противоракетной обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Берлин ведет переговоры с несколькими оборонными компаниями о создании многослойного противоракетного щита. Как ожидается, он будет стоить до 17 млрд евро.
Правительство канцлера Олафа Шольца ведет переговоры с компанией Diehl Defence о закупке восьми систем ПВО IRIS-T стоимостью от 2 до 3 млрд евро. В планах упоминаются израильская система ПРО Arrow 3, на которую собираются выделить 4 млрд евро, а также система Patriot американского производства стоимостью 10 млрд евро.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва своей позицией по поставкам оружия Украине и отношениям с Россией нанес «пощечину» канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- СМИ: ФРГ выделит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО
- На Украине заявили, что стране ежемесячно нужно 3 млрд долларов финансовой помощи
- Антонов: в посольстве США работают люди, которые не являются американскими гражданами
- Президент Грузии: Россия должна отказаться от оккупации
- США обяжут Украину отчитаться о полученной помощи
- Антонов назвал общение Блинкена с Лавровым ненормальным
- Стали известны подробности дела бывшего вице-президента «РЖД» Акулова
- Эрдоган: Поставка танков на Украину является рискованной
- СМИ: США могут на днях объявить о новом пакете военной помощи Киеву
- Со склада ЦУМа украли 39 iPhone на пять миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru