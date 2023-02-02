СМИ: ФРГ выделит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО

Берлин ведет переговоры с несколькими оборонными компаниями о создании многослойного противоракетного щита. Как ожидается, он будет стоить до 17 млрд евро.

Правительство канцлера Олафа Шольца ведет переговоры с компанией Diehl Defence о закупке восьми систем ПВО IRIS-T стоимостью от 2 до 3 млрд евро. В планах упоминаются израильская система ПРО Arrow 3, на которую собираются выделить 4 млрд евро, а также система Patriot американского производства стоимостью 10 млрд евро.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва своей позицией по поставкам оружия Украине и отношениям с Россией нанес «пощечину» канцлеру Германии Олафу Шольцу.

