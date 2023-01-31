В Германии рассказали о «подарке» главы МИД Бербок Кремлю
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сделала Кремлю подарок своим заявлением о «войне Европы с Россией», считает лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом политик написал в своей статье для издания Focus.
Ранее Бербок заявила, что европейские страны «ведут войну против России» и должны быть едины в поддержке Украины, напоминает «Свободная пресса».
Мерц считает, что подобные высказывания недопустимы, и РФ сможет обернуть слова министра в свою пользу. Лидер ХДС подчеркнул, что в текущей напряженной ситуации следует взвешивать сказанное. По мнению Мерца, складывается впечатление, что в Берлине нет скоординированности по внешнеполитическим вопросам.
«Министр ... небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине. В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения», — считает политик.
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