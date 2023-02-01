СМИ рассказали о «пощечине» президента Бразилии канцлеру Германии Шольцу

Ранее Шольц посетил Южную Америку, в том числе Бразилию, где провел переговоры с да Силвой. После встречи бразильский президент заявил, что Бразилиа не заинтересован в передаче Киеву боеприпасов. По данным СМИ, да Силва отказался отправлять украинским военным снаряды для танков Leopard.

Junge Welt указывает, что Бразилия — «страна мира», при этом ФРГ «превратилась в государство, находящееся в состоянии войны». В материале также отмечается, что да Силва не присоединитлся к осуждению Москвы и выступил за переговоры по урегулированию.

«Он позиционирует Бразилию не только между Украиной и Россией, но и фактически между Россией и Западом: как самостоятельный полюс силы», — пишет издание.

