СМИ: ФРГ практически беззащитна перед ракетной системой «Орешник»

Германия в настоящее время не располагает эффективной системой защиты от российской ракетной системы «Орешник», сообщает газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД страны.

По данным издания, Бундесвер, обладая системой Patriot, не способен эффективно бороться с такими баллистическими ракетами. В документе указано, что для перехвата ракет большей дальности, таких как «Орешник», Patriot не подходит, и что перехват может быть скорее удачным исключением, чем ожидаемым результатом.