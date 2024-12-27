СМИ: ФРГ практически беззащитна перед ракетной системой «Орешник»

Германия в настоящее время не располагает эффективной системой защиты от российской ракетной системы «Орешник», сообщает газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД страны.

По данным издания, Бундесвер, обладая системой Patriot, не способен эффективно бороться с такими баллистическими ракетами. В документе указано, что для перехвата ракет большей дальности, таких как «Орешник», Patriot не подходит, и что перехват может быть скорее удачным исключением, чем ожидаемым результатом.

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Издание уточняет, что проблема заключается в высокой скорости полета ракеты, ее маневренности и наличии разделяющихся головных частей. Эти особенности делают «Орешник» трудной целью для существующих средств ПВО. В ответ на выявленные уязвимости, министерство иностранных дел Германии поручило подготовить внутренний анализ ситуации с защитой от баллистических ракет.

Bild добавляет, что хотя министерство иностранных дел не несет ответственности за такие внутренние исследования, оно организовало подготовку документа совместно с экспертами Минобороны, поручив задачу офицерам связи Бундесвера. Причины для подготовки анализа не были ясны, поскольку министерство обороны уже осведомлено о существующих пробелах в защите и приняло соответствующие меры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Изображение сгенерировано ИИ
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