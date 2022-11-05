СМИ: Француз выиграл €160 млн в общеевропейской лотерее

Личность победителя не разглашается. Уточняется, что выигрышный билет приобретен в департаменте Па-де-Кале на севере республики. На то, чтобы заявить свои права на приз, у победителя есть 60 дней. Если счастливчик не объявится, выигрыш вернется в оборот лотереи.

По данным издания, в истории лотереи данный выигрыш по счету является седьмым самым крупным во Франции.

Ранее, 15 октября 2020 года житель Французской Полинезии сорвал куш в €220 млн, передает ТАСС.

