СМИ: Француз выиграл €160 млн в общеевропейской лотерее

Житель Франции выиграл главный приз европейской лотереи EuroMillions, который составил €160 млн, сообщает издание Le Parisien 5 ноября, в субботу.

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Личность победителя не разглашается. Уточняется, что выигрышный билет приобретен в департаменте Па-де-Кале на севере республики. На то, чтобы заявить свои права на приз, у победителя есть 60 дней. Если счастливчик не объявится, выигрыш вернется в оборот лотереи.

По данным издания, в истории лотереи данный выигрыш по счету является седьмым самым крупным во Франции.

Ранее, 15 октября 2020 года житель Французской Полинезии сорвал куш в €220 млн, передает ТАСС.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФранцияВыигрышЛотерея
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