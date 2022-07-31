Американец получит от лотерейного выигрыша в $1,3 млрд только треть

После того, как победитель заплатит все налоги, сумма еще уменьшится и составит $433,7 млн.

Американец купил билет лотереи компании Mega Millions в пригородной заправке Чикаго. Джекпот, ставший третьим по величине в США, сформировался за счет прошедших без выигрышей 29 розыгрышей.

Американская лотерея Mega Millions создана в 1996 году.

Ранее житель Великобритании выиграл £109,9 млн (около €130 млн) в очередном тираже лотереи EuroMillions. Об этом пишет The Sun.

