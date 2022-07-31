Американец получит от лотерейного выигрыша в $1,3 млрд только треть

Американец, выигравший в лотерею $1,337 млрд, получит лишь $780,5 млн за шесть номеров, которые он смог угадать подряд, сообщает Bloomberg.

Экономист из Новоросийска выиграла в «Русское лото» полмиллиарда

После того, как победитель заплатит все налоги, сумма еще уменьшится и составит $433,7 млн.

Американец купил билет лотереи компании Mega Millions в пригородной заправке Чикаго. Джекпот, ставший третьим по величине в США, сформировался за счет прошедших без выигрышей 29 розыгрышей.

Американская лотерея Mega Millions создана в 1996 году.

Ранее житель Великобритании выиграл £109,9 млн (около €130 млн) в очередном тираже лотереи EuroMillions. Об этом пишет The Sun.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СШАВыигрышЛотерея
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры