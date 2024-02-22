СМИ: Франция сокращает расходы ради помощи Украине

По данным агентства, перераспределить расходы и изыскать средства будет предложено Минобороны, МИД и Минфину. Изыскать средства предполагается без внесения официальных изменений в бюджет на текущий год. Задачу усложняет то обстоятельство, что финансирование Вооруженных сил Франции в период до 2027 года на сумму 400 млн евро не предполагает возможностей для передачи дополнительной помощи Украине.

Возможности французского правительства ограничены после того, как оно понизило прогноз ВВП на 2024 год. Также кабмин ранее заявил о необходимости сэкономить 10 млрд евро для выполнения обязательств по сокращению дефицита бюджета, а также вынужден принять обещанные меры по поддержке протестующих фермеров.

Ранее стало известно, что Франция в ближайшие недели передаст Украине новейшие беспилотники-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

