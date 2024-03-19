СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз украинской сельхозпродукции

В противном случае Париж угрожает «сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год».

19 марта должны пройти переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом с целью найти компромисс по вопросу импорта продукции из Украины.

Ранее стало известно, что Словакия намерена сохранить действие запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

