СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз украинской сельхозпродукции

Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, так как это создает угрозу предстоящим переговорам внутри Евросоюза по продлению режима свободной торговли объединения с Киевом, сообщает газета Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

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В противном случае Париж угрожает «сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год».

19 марта должны пройти переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом с целью найти компромисс по вопросу импорта продукции из Украины.

Ранее стало известно, что Словакия намерена сохранить действие запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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