СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз украинской сельхозпродукции
Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, так как это создает угрозу предстоящим переговорам внутри Евросоюза по продлению режима свободной торговли объединения с Киевом, сообщает газета Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
В противном случае Париж угрожает «сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год».
19 марта должны пройти переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом с целью найти компромисс по вопросу импорта продукции из Украины.
Ранее стало известно, что Словакия намерена сохранить действие запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru