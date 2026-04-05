СМИ: Франция планируется увеличить число дронов и ракет, готовясь к войне
Франция готовится к масштабному усилению вооружённых сил, сообщает Politico.
По данным издания, Париж намерен кратно увеличить запасы ракет и беспилотников к 2030 году. Уже на следующей неделе власти представят обновлённый закон о военном планировании.
Документом предусматривается выделение около €8,5 млрд на развитие и закупку дронов и ракетного вооружения. Франция планирует увеличить запасы дронов-камикадзе на 400%, управляемых авиабомб AASM Hammer — на 240%, а также ракет Aster и Mica —на 30%. В рамках долгосрочной стратегии рассматривается разработка нового танка.
Европа готовится к войне с Россией, наращивает свой военный потенциал, поэтому Евросоюзу выгодно, чтобы спецоперация на Украине продолжалась, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
