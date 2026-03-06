Песков: Россия примет меры при размещении в Финляндии ядерного оружия

Размещение ядерного оружия на территории Финляндии является угрозой для России. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Румыния заявила, что не будет размещать ядерное оружие

По его словам, в этом случае Москва будет вынуждена принять ответные меры.

«Если Финляндия угрожает нам, то мы принимаем соответствующие меры», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что ядерное сдерживание продолжает оставаться краеугольным камнем глобальной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: стоп-кадр с видео
