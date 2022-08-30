СМИ: Франция и Германия предложили ЕС меры по борьбе с «пропагандой внутри России»
Франция и Германия предложили странам Евросоюза изучать «творческие пути» распространения «независимой» информации в России и создать курсы медиаграмотности на русском языке. Об этом пишет Bloomberg.
Париж и Берлин выпустили совместное неофициальное заявление «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией», в котором представлены рекомендации европейских технических экспертов. Так, в документе говорится о технических мерах против «российской цензуры», создании контента для россиян за рубежом, русскоязычных курсах по медиаграмотности, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, в Telegram-каналах и социальных сетях, пишет Газета.ру.
Кроме того, Франция и Германия в своем заявлении предлагают ЕС сохранить ряд каналов связи с Россией, чтобы минимизировать риск непреднамеренной эскалации и обеспечить «минимум сотрудничества» в представляющих первостепенный интерес для ЕС областях: в частности, в Совете Безопасности ООН или ядерной сделке с Ираном.
Заявление носит рекомендательный характер. Документ распространили в преддверии встречи глав МИД Евросоюза в Праге, пишет РИА ФАН.
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