США впервые испытали систему перехвата баллистических ракет

Агентство по противоракетной обороне США (MDA) впервые провело успешное испытание системы перехвата баллистических ракет средней дальности, сообщили в пресс-службе Пентагона. Тесты прошли на острове Гуам в западной части Тихого океана, сообщает Reuters.

Во время испытаний система противоракетной обороны Aegis Guam выпустила ракету SM-3 Block IIA, разработанную корпорацией RTX. Она перехватила цель вблизи военной базы Андерсен, уточнили представители агентства.

СМИ: Франция хочет создать новую ракету на фоне испытаний «Орешника»

Испытание стало важным этапом в разработке системы защиты острова Гуам, который находится примерно в 3 тыс. км от Китая, пишет агентство.

Гуам, имеющий статус «неприсоединенной территории» США, играет ключевую роль в обеспечении американского военного присутствия в регионе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ИспытанияБаллистическая РакетаПентагонСША

Горячие новости

Все новости

партнеры