США впервые испытали систему перехвата баллистических ракет
Агентство по противоракетной обороне США (MDA) впервые провело успешное испытание системы перехвата баллистических ракет средней дальности, сообщили в пресс-службе Пентагона. Тесты прошли на острове Гуам в западной части Тихого океана, сообщает Reuters.
Во время испытаний система противоракетной обороны Aegis Guam выпустила ракету SM-3 Block IIA, разработанную корпорацией RTX. Она перехватила цель вблизи военной базы Андерсен, уточнили представители агентства.
Испытание стало важным этапом в разработке системы защиты острова Гуам, который находится примерно в 3 тыс. км от Китая, пишет агентство.
Гуам, имеющий статус «неприсоединенной территории» США, играет ключевую роль в обеспечении американского военного присутствия в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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