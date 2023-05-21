СМИ: экс-ведущего Карлсона могут выдвинуть на пост президента США

В США комитет политического действия выступил за выдвижение экс-ведущего Fox News Такера Карлсона на пост главы государства, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: телеведущий Карлсон решил объявить войну Fox News

Союзники журналиста начали рекламную кампанию. Утверждается, что их кандидат точно одолеет на дебатах нынешнего президента Джо Байдена. Также комитет видит в Карлсоне не только американского лидера, но и нового главу Республиканской партии.

Ранее стало известно, что Карлсон запустит шоу в Twitter, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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