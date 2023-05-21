СМИ: экс-ведущего Карлсона могут выдвинуть на пост президента США
21 мая 202309:39
В США комитет политического действия выступил за выдвижение экс-ведущего Fox News Такера Карлсона на пост главы государства, сообщает «РЕН ТВ».
Союзники журналиста начали рекламную кампанию. Утверждается, что их кандидат точно одолеет на дебатах нынешнего президента Джо Байдена. Также комитет видит в Карлсоне не только американского лидера, но и нового главу Республиканской партии.
Ранее стало известно, что Карлсон запустит шоу в Twitter, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru