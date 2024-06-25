Финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля

Там отметили, что в связи с принятыми ЕС новыми санкциями Gasum не может расторгнуть контракт с «Газпром экспорт», но они являются форс-мажорным обстоятельством, которое создает препятствия для закупки и импорта российского СПГ на неподключенные к сети терминалы.

ЕС 24 июня принял новый 14-й пакет антироссийских санкций. Он подразумевает, в частности, ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты. При этом ЕС продолжит закупать российский СПГ, однако его реэскпорт будет запрещен.

Ранее Финляндия сообщала, что подготовит законодательные решения о запрете импорта СПГ из России в 2024 году. Тогда министр охраны окружающей среды и климата страны Кай Мюккянен заявил, что ограничения вступят в силу с начала 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

