Финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля
Финская компания Gasum прекратит закупку сжиженного природного газа (СПГ) из России с 26 июля. Об этом сообщили на сайте компании.
Там отметили, что в связи с принятыми ЕС новыми санкциями Gasum не может расторгнуть контракт с «Газпром экспорт», но они являются форс-мажорным обстоятельством, которое создает препятствия для закупки и импорта российского СПГ на неподключенные к сети терминалы.
ЕС 24 июня принял новый 14-й пакет антироссийских санкций. Он подразумевает, в частности, ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты. При этом ЕС продолжит закупать российский СПГ, однако его реэскпорт будет запрещен.
Ранее Финляндия сообщала, что подготовит законодательные решения о запрете импорта СПГ из России в 2024 году. Тогда министр охраны окружающей среды и климата страны Кай Мюккянен заявил, что ограничения вступят в силу с начала 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru