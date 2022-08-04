В Финляндии заявили, что «Газпром» сжигает не дошедший до Европы газ

Финская сторона пришла к такому выводу, основываясь на свидетельствах очевидцев и данных NASA. По информации YLE, еще 17 июня у обеспечивающей прокачку компрессорной станции «Портовая» появился гигантский факел. Огонь можно наблюдать ежедневно через российско-финскую границу. Данные подтверждают снимки системы мониторинга пожаров NASA.

«Газпром» в июне ограничил поставки газа по трубопроводу «Северный поток» из-за необходимости ремонта оборудования. В конце июля мощность газопровода составляла 20% от максимально возможной, 33 млн кубометров в сутки, напоминает RT.

