В Финляндии заявили, что «Газпром» сжигает не дошедший до Европы газ

Компания «Газпром» начала сжигать газ на фоне сокращения поставок топлива в Европу, сообщает финская телерадиовещательная корпорация YLE.

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Финская сторона пришла к такому выводу, основываясь на свидетельствах очевидцев и данных NASA. По информации YLE, еще 17 июня у обеспечивающей прокачку компрессорной станции «Портовая» появился гигантский факел. Огонь можно наблюдать ежедневно через российско-финскую границу. Данные подтверждают снимки системы мониторинга пожаров NASA.

«Газпром» в июне ограничил поставки газа по трубопроводу «Северный поток» из-за необходимости ремонта оборудования. В конце июля мощность газопровода составляла 20% от максимально возможной, 33 млн кубометров в сутки, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЕвропаРоссийский ГазГазпром
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