СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из РФ

По данным издания, финское правительство готовится к прекращению поставок. При этом власти считают, что газ из России не получится заменить ресурсами эстонского газопровода и терминалов СПГ.

Напомним, Финляндия отказалась переводить расчеты за российский газ в рубли, назвав это «шантажом» и частью геополитической кампании.

Ранее глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ в будущем не планирует оплачивать российский газ в рублях.

