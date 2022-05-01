СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из РФ

Государственная компания Gasum Финляндии до 20 мая должна сообщить Москве, принимает ли она условия по переводу расчетов за газ в рубли, пишет Helsingin Sanomat.

Месяц подождем. В России спрогнозировали последствия для Европы после отмены поставок газа

По данным издания, финское правительство готовится к прекращению поставок. При этом власти считают, что газ из России не получится заменить ресурсами эстонского газопровода и терминалов СПГ.

Напомним, Финляндия отказалась переводить расчеты за российский газ в рубли, назвав это «шантажом» и частью геополитической кампании.

Ранее глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ в будущем не планирует оплачивать российский газ в рублях.

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ТЕГИ:ГазФинляндия
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