СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из РФ
Государственная компания Gasum Финляндии до 20 мая должна сообщить Москве, принимает ли она условия по переводу расчетов за газ в рубли, пишет Helsingin Sanomat.
По данным издания, финское правительство готовится к прекращению поставок. При этом власти считают, что газ из России не получится заменить ресурсами эстонского газопровода и терминалов СПГ.
Напомним, Финляндия отказалась переводить расчеты за российский газ в рубли, назвав это «шантажом» и частью геополитической кампании.
Ранее глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ в будущем не планирует оплачивать российский газ в рублях.
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