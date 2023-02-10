СМИ: ФБР проводит обыски в доме у бывшего вице-президента США
Сотрудники ФБР проводят обыск в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса сообщает Politico. По информации издания, оперативные мероприятия связаны с поиском секретных документов.
Как отмечается, обыск проводится по добровольному согласию владельца дома в пригороде Индианаполиса. При этом полиция заблокировала движение на дороге у дома политика.
По информации СМИ, речь идет о документах, которые связаны с зарубежными визитами Пенса, когда он занимал пост вице-президента.
Ранее, как сообщала НСН, у бывшего вице-президента США Пенса найдены секретные документы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru