СМИ: ФБР проводит обыски в доме у бывшего вице-президента США

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса сообщает Politico. По информации издания, оперативные мероприятия связаны с поиском секретных документов.

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Как отмечается, обыск проводится по добровольному согласию владельца дома в пригороде Индианаполиса. При этом полиция заблокировала движение на дороге у дома политика.

По информации СМИ, речь идет о документах, которые связаны с зарубежными визитами Пенса, когда он занимал пост вице-президента.

Ранее, как сообщала НСН, у бывшего вице-президента США Пенса найдены секретные документы.

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ТЕГИ:ДокументыОбыскиФБРСША
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