СМИ: ФБР проводит обыски в доме у бывшего вице-президента США

Как отмечается, обыск проводится по добровольному согласию владельца дома в пригороде Индианаполиса. При этом полиция заблокировала движение на дороге у дома политика.

По информации СМИ, речь идет о документах, которые связаны с зарубежными визитами Пенса, когда он занимал пост вице-президента.

Ранее, как сообщала НСН, у бывшего вице-президента США Пенса найдены секретные документы.

