Трамп обвинил американский Минюст в коррумпированности
Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social обвинил Министерство юстиции в коррумпированности.
«Министерство "юстиции" является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу 1 миллион долларов за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", приказали Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами», - написал бывшие президент США.
Политик выразил сомнение, что назначенному в ноябре специальному прокурору Джеку Смиту будет позволено заниматься расследованием причин беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года, которые, как считает Трамп, произошли из-за «коррумпированных выборов 2020 года», где победил Джо Байден.
Жители Соединенных Штатов тоскуют по политике администрации Дональда Трампа и хотят ее вернуть, сообщил бывший вице-президент Майк Пенс. По его словам, нынешний глава государства Джо Байден не устраивает американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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