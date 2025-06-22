Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Петровское в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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По данным ведомства, в операции по освобождению приняла участие группировка войск «Запад». В Минобороны также объявили о завершении освобождения населенного пункта Перебудова в ДНР подразделениями группировки войск «Восток».

Ранее в МО сообщили о взятии под контроль населенного пункта Запорожье в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВоенныеДНРСпецоперацияМинобороны РФ

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