Чемпион UFC Джонс официально завершил карьеру
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Джон Джонс официально завершил свою карьеру. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт в ходе пресс-конференции.
При этом, по его словам, новым чемпионом UFC в этой весовой категории стал английский боец Том Аспиналл.
Джон Джонс являлся обладателем титула UFC в тяжелом весе с марта 2023 года. Однако он не участвовал в боях с ноября 2024-го. Его последний поединок против Стипе Миочича на турнире UFC 309 состоялся в Нью-Йорке. Тогда Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде.
За свою карьеру Джонс одержал 28 побед. Единственное поражение он потерпел против Мэтта Хэмилла в декабре 2009 года, когда был дисквалифицирован за запрещенные удары локтями.
В 2017 году на UFC 214 Джон в противостоянии с Даниэлем Кормье победил соперника нокаутом в третьем раунде, но уже после боя выяснилось, что спортсмен употреблял запрещенный препарат туринабол. В связи с этим поединок признали несостоявшимся, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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