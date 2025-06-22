Чемпион UFC Джонс официально завершил карьеру

Джон Джонс являлся обладателем титула UFC в тяжелом весе с марта 2023 года. Однако он не участвовал в боях с ноября 2024-го. Его последний поединок против Стипе Миочича на турнире UFC 309 состоялся в Нью-Йорке. Тогда Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде.

За свою карьеру Джонс одержал 28 побед. Единственное поражение он потерпел против Мэтта Хэмилла в декабре 2009 года, когда был дисквалифицирован за запрещенные удары локтями.

В 2017 году на UFC 214 Джон в противостоянии с Даниэлем Кормье победил соперника нокаутом в третьем раунде, но уже после боя выяснилось, что спортсмен употреблял запрещенный препарат туринабол. В связи с этим поединок признали несостоявшимся, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».