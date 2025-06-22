Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения авиаударов США
В Иране потребовали провести экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения авиаударов США по иранским ядерным объектам. Об этом говорится в письме иранского постпреда при всемирной организации Амира Саида Иравани к председателю Совбеза ООН и генсеку объединения.
Иравани подчеркнул, что удары США по Ирану являются грубым нарушением международного права и Устава организации. Он также добавил, что заседание Совбеза ООН необходимо для принятия всех необходимых мер в соответствии с обязательствами по Уставу ООН, чтобы США «не остались безнаказанными».
В ночь на 22 июня бомбардировщики США нанесли удар по трем иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо и полностью уничтожили объекты по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал срочное заседание совета управляющих из-за ситуации в Иране, передает RT.
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