В Польше пообещали обосновать ЕК создание комиссии по изучению «российского влияния»

Представитель польского правительства по европейским делам Шимон Шинковский пообещал предоставить Еврокомиссии аргументированный ответ на начатое официальное расследование против России. Об этом политик заявил в своем аккаунте в Twitter.

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Напомним, Еврокомиссия начала процедуру нарушения из-за закона о создании Варшавой комиссии по изучению «российского влияния».

В свою очередь Шинковский отметил, что Польша направит фактические и юридические аргументы после ознакомления с сомнениями Еврокомиссии. По мнению политика, цели изучить и ограничить российское влияние в Польше и Европе должны следовать все демократические институты и государства.

Ранее высокопоставленные польские военные заявили, что ВСУ не смогут победить в противостоянии с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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