Напомним, Еврокомиссия начала процедуру нарушения из-за закона о создании Варшавой комиссии по изучению «российского влияния».

В свою очередь Шинковский отметил, что Польша направит фактические и юридические аргументы после ознакомления с сомнениями Еврокомиссии. По мнению политика, цели изучить и ограничить российское влияние в Польше и Европе должны следовать все демократические институты и государства.

Ранее высокопоставленные польские военные заявили, что ВСУ не смогут победить в противостоянии с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

