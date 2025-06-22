Бастрыкин запросил доклад по делу о мошенничестве застройщика в Новосибирске

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о мошеннических действиях застройщика после митинга обманутых клиентов в Новосибирске. Об этом говорится в сообщении к руководителю следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Известно, что в отношении учредителя ООО «Мегадом» возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Руководителем организации является Иван Заикин. Он был задержан и отправлен в СИЗО осенью 2024 года.