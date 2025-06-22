Бастрыкин запросил доклад по делу о мошенничестве застройщика в Новосибирске

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о мошеннических действиях застройщика после митинга обманутых клиентов в Новосибирске. Об этом говорится в сообщении к руководителю следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Известно, что в отношении учредителя ООО «Мегадом» возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Руководителем организации является Иван Заикин. Он был задержан и отправлен в СИЗО осенью 2024 года.

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Позже защита Заикина подала от его имени заявление о самобанкротстве. Арбитражный суд удовлетворил прошение, поэтому долги мужчины были реструктуризированы, и его отправили из СИЗО под домашний арест.

Накануне в Новосибирске прошел митинг, в котором приняли участие примерно 40 клиентов компаний «Биш Хауз», «Малоэтажная Сибирь» и «Мегадом». Митингующие сообщили, что застройщики получили предоплату, но работа дальше фундаментов и котлована не пошла, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Александр БастрыкинСледственный КомитетМошенничествоНовосибирск

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