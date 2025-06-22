СМИ: США готовятся к вероятному ответному удару Ирана
США готовятся к вероятному ответу Ирана после бомбардировок Вашингтона иранских ядерных объектов 22 июня. Об этом сообщает американский телеканал «NBC News».
По данным источника, Иран может нанести ответный удар по объектам США в течение 48 часов.
Однако собеседники канала не рассказали, по каким именно целям может ударить Тегеран. При этом, согласно информации СМИ, ранее источники заявили о планах Ирана поразить американские базы и объекты на Ближнем Востоке «при необходимости».
В ночь на 22 июня бомбардировщики США нанесли удар по трем иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо и полностью уничтожили объекты по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп. Таким образом Вашингтон вступил в ирано-израильский конфликт, который обострился 13 июня.
Ранее Иран потребовал провести экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения авиаударов США по иранским ядерным объектам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru