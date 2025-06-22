СМИ: США готовятся к вероятному ответному удару Ирана

Однако собеседники канала не рассказали, по каким именно целям может ударить Тегеран. При этом, согласно информации СМИ, ранее источники заявили о планах Ирана поразить американские базы и объекты на Ближнем Востоке «при необходимости».

В ночь на 22 июня бомбардировщики США нанесли удар по трем иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо и полностью уничтожили объекты по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп. Таким образом Вашингтон вступил в ирано-израильский конфликт, который обострился 13 июня.

Ранее Иран потребовал провести экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения авиаударов США по иранским ядерным объектам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».