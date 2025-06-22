СМИ: В Иране после атаки США частично поврежден объект в Фордо
Ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения при ночной атаке бомбардировщиков США. Об этом сообщает иранское агентство «Tasnim».
Согласно информации источника, ситуация в районе остается стабильной. Отмечается, что вблизи объекта не было дыма, пожаров и прочих признаков разрушений. Чиновники провинции также опровергли слова американского президента Дональда Трампа об уничтожении объекта.
К тому же агентство писало, что в районе удара не было зафиксировано химических или радиоактивных загрязнений.
Ранее телеканал «NBC News» сообщил, что США готовятся к вероятному ответному удару Ирана в течение 48 часов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru