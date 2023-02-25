Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ

Ранее ФАТФ на заседании в Париже решила приостановить членство РФ в организации.

«Приостановка участия России в ФАТФ — опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия "отмыванию денег", финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения», - подчеркнул Антонов.

Посол предположил, что принятое решение демонстрирует: любого члена организации можно «выдавить» в угоду запросам США.

Антонов указал, что за 20 лет членства в ФАТФ Москва многое сделала для продвижения стандартов борьбы с криминальными доходами, создала одну из самых передовых антиотмывочных систем.

«Международному сообществу очевидно, что Вашингтон готов пожертвовать благополучием и стабильностью человечества ради ... сведения счетов с Россией», — заключил дипломат.

