В ЮАР заявили, что БРИКС может расшириться до 50 стран
БРИКС в результате расширения может включить в себя более 50 стран, сообщает IOL со ссылкой на шерпу ЮАР в БРИКС Анила Суклала.
Говоря о предстоящем саммите в ЮАР он отметил, что дедолларизация не является частью повестки мероприятия. Работа ведется над идеей более глубокого взаимодействия в торговле местными валютами.
Отмечается, что страны хотят быть менее зависимыми от доллара.
Попытка ареста президента РФ, руководителя ведущей ядерной державы Владимира Путина на саммите БРИКС будет безумием, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru