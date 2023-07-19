В ЮАР заявили, что БРИКС может расшириться до 50 стран

Говоря о предстоящем саммите в ЮАР он отметил, что дедолларизация не является частью повестки мероприятия. Работа ведется над идеей более глубокого взаимодействия в торговле местными валютами.

Отмечается, что страны хотят быть менее зависимыми от доллара.

Попытка ареста президента РФ, руководителя ведущей ядерной державы Владимира Путина на саммите БРИКС будет безумием, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в интервью НСН.

