Песков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит БРИКС
14 июля 202312:42
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что осуждения по поводу участия Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР еще обсуждаются.
Песков отметил, что формат мероприятия до сих пор не определен, после чего будет принято окончательное решение.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что а саммите ожидаются главы всех пяти государств-членов альянса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков согласился с Орбаном, что политика США затягивает конфликт на Украине
- Песков назвал опасения по поводу закона о смене пола чрезмерными
- Песков: Вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении
- Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм
- Песков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит БРИКС
- Актеру Ивану Краско сделали операцию
- Следственный комитет заочно предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины
- На Украине приняли проект о переносе празднования Рождества
- Защитник «Краснодара» Рамирес перешел в «Ференцварош» Черчесова
- Телеграм: Квантовый Путин и недовольные генералы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru