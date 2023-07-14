Песков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит БРИКС

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что осуждения по поводу участия Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР еще обсуждаются.

Песков: Обдумываются различные варианты участия Путина в саммите БРИКС

Песков отметил, что формат мероприятия до сих пор не определен, после чего будет принято окончательное решение.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что а саммите ожидаются главы всех пяти государств-членов альянса.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БриксДмитрий Песков

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