СМИ: Евросоюз попал в зависимость от СПГ из США

По ее словам, это будет происходить несколько десятилетий. «В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в [энергетической] системе», — указала она.

Отмечается, что у Европейского союза имеются нужные средства для того, чтобы успешно преодолеть энергетический кризис, который возникнет предстоящей зимой.

Ранее в Австрии заявили, что закупать газ у России неприятно, но необходимо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

