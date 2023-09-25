СМИ: Евросоюз попал в зависимость от СПГ из США
Отказавшись от российского газа, Европа стала зависеть от поставок СПГ из США, сообщил The Financial Times глава гендиректората Европейской комиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.
По ее словам, это будет происходить несколько десятилетий. «В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в [энергетической] системе», — указала она.
Отмечается, что у Европейского союза имеются нужные средства для того, чтобы успешно преодолеть энергетический кризис, который возникнет предстоящей зимой.
Ранее в Австрии заявили, что закупать газ у России неприятно, но необходимо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru