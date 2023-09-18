Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились

Так, российский лидер провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он отметил, что этап восстановления экономики РФ завершен. По словам Путина, государство выдержало беспрецедентное внешнее давление.

Ранее, 18 сентября, Владимир Путин заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики сегодня, передает «Радиоточка НСН».

