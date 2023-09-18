Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились
Нефтегазовые доходы России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года, активный рост продолжается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Так, российский лидер провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он отметил, что этап восстановления экономики РФ завершен. По словам Путина, государство выдержало беспрецедентное внешнее давление.
Ранее, 18 сентября, Владимир Путин заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики сегодня, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о готовности проекта бюджета
- Самолет ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море
- Тело женщины нашли в сквере на западе Москвы
- Франция потратит 40 млн евро на вывоз украинского зерна в Нигерию и Судан
- В Госдуме предложили новый порядок назначения директоров школ
- Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились
- Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
- Генерал ВСУ Соколов: В начале СВО российские силы имели полное преимущество
- Грузинский Конституционный суд начал рассмотрение импичмента главе государства
- Чехия запретила россиянам прилетать в республику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru