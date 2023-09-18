Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились

Нефтегазовые доходы России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года, активный рост продолжается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что кабмин своевременно не среагировал на рост цен на нефть

Так, российский лидер провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он отметил, что этап восстановления экономики РФ завершен. По словам Путина, государство выдержало беспрецедентное внешнее давление.

Ранее, 18 сентября, Владимир Путин заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики сегодня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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