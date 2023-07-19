СМИ: Евросоюз планирует создать спецфонд в размере €20 млрд для покрытия расходов на ВСУ

Как отмечается, средства фонда не пойдут на оплату оружия для ВСУ, а они будут распределены между странами ЕС, которые безвозмездно передавали Киеву военную технику и боеприпасы с целью покрыть их расходы.

На эти средства также смоги бы рассчитывать государства, которые проводят обучение украинских военнослужащих. Кроме того, это дополняет предложение Евросоюза выделить 50 миллиардов евро на невоенную помощь Украине в период с 2024 по 2027 год.

Создание фонда обсудят главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза во время встречи в Брюсселе в четверг, 20 июля. Планируется, что решение по этому вопросу будет принято уже осенью.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовит «большие подарки» для Украины к концу года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

