Еврокомиссия пообещала Украине регулярную финансовую поддержку

По ее словам, долг ЕС - способствовать «стойкости и упорству» Украины. Это включает регулярную финансовую поддержку, отметила политик.

«Мы выдвинули новый Фонд для Украины, как часть нашего предложения по пересмотру бюджета ЕС - это около 50 миллиардов евро до 2027 года, на бюджет и на ремонт», - заявила глава Еврокомиссии.

Она также пообещала продолжить санкционное давление на Россию и обеспечить украинскую армию всем необходимым.

Всемирный банк 22 июня объявил о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи в размере $1,75 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

