Еврокомиссия пообещала Украине регулярную финансовую поддержку
Евросоюз готов обеспечить регулярную финансовую поддержку Украины. Об этом в понедельник заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.
По ее словам, долг ЕС - способствовать «стойкости и упорству» Украины. Это включает регулярную финансовую поддержку, отметила политик.
«Мы выдвинули новый Фонд для Украины, как часть нашего предложения по пересмотру бюджета ЕС - это около 50 миллиардов евро до 2027 года, на бюджет и на ремонт», - заявила глава Еврокомиссии.
Она также пообещала продолжить санкционное давление на Россию и обеспечить украинскую армию всем необходимым.
Всемирный банк 22 июня объявил о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи в размере $1,75 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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