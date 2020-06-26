СМИ: Евросоюз отказался пускать туристов из России

По числу инфицированных РФ остается в числе лидеров, кроме того, волна коронавируса пришла в страну позже, чем в Европе. В связи с этим, гражданам России разрешат въезд в ЕС позже остальных.

Источник заверил, что Россию включат в перечень стран, жителям которых Евросоюз разрешит въезжать к себе, как только ситуация с COVID-19 в значительной мере нормализуется, отмечает Ura.ru.

Ранее стало неофициально известно, что в ЕС также собираются временно запретить въезд для граждан США и Бразилии, которые занимают первые два места по числу инфицированных коронавирусом.

До этого Еврокомиссия рекомендовала всем странам сообщества открыть внутренние границы с 15 июня. С 1 июля намечено постепенное открытие внешних границ, хотя решения будут принимать отдельно правительства государств-участников.

