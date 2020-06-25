Финляндия решила впустить россиян в последнюю очередь

Финляндия пока не будет впускать россиян на территорию страны и рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Россию. Об этом заявила глава финского МВД Мария Охисало.

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Она отметила, что первоначально Финляндия откроется для граждан Евросоюза, позже — для остальных стран. Доступ россиянам будет открыт в последнюю очередь.

«Сначала откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна», - сказала министр.

В свою очередь посол России в Бельгии Александр Токовинин подтвердил, что 1 июля границы Евросоюза россиян не откроются.

«К сожалению, очевидно, Россия пока не войдет в список стран, для которых откроются страны Шенгена с 1 июля», - скахал дипломат.

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ТЕГИ:ТуризмФинляндия
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