Финляндия решила впустить россиян в последнюю очередь

Она отметила, что первоначально Финляндия откроется для граждан Евросоюза, позже — для остальных стран. Доступ россиянам будет открыт в последнюю очередь.



«Сначала откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна», - сказала министр.



В свою очередь посол России в Бельгии Александр Токовинин подтвердил, что 1 июля границы Евросоюза россиян не откроются.



«К сожалению, очевидно, Россия пока не войдет в список стран, для которых откроются страны Шенгена с 1 июля», - скахал дипломат.

