Финляндия решила впустить россиян в последнюю очередь
Финляндия пока не будет впускать россиян на территорию страны и рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Россию. Об этом заявила глава финского МВД Мария Охисало.
Она отметила, что первоначально Финляндия откроется для граждан Евросоюза, позже — для остальных стран. Доступ россиянам будет открыт в последнюю очередь.
«Сначала откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна», - сказала министр.
В свою очередь посол России в Бельгии Александр Токовинин подтвердил, что 1 июля границы Евросоюза россиян не откроются.
«К сожалению, очевидно, Россия пока не войдет в список стран, для которых откроются страны Шенгена с 1 июля», - скахал дипломат.
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