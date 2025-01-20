СМИ: Европу ждет очередной экономический кризис из-за конфликта на Украине

Европейские страны столкнутся с очередным экономическим кризисом из-за конфликта на Украине, сообщает Reuters.

Глава МО Польши: Поляки устали от украинских беженцев

По данным агентства, в странах Центральной и Восточной Европы проживает значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в Евросоюз с началом спецоперации. Беженцы успешно нашли нишу на рынке труда.

При этом мирное соглашение по Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами. Демографическая ситуация в Европе усугубится после возвращения украинцев на родину после урегулирования конфликта.

Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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