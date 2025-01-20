По данным агентства, в странах Центральной и Восточной Европы проживает значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в Евросоюз с началом спецоперации. Беженцы успешно нашли нишу на рынке труда.

При этом мирное соглашение по Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами. Демографическая ситуация в Европе усугубится после возвращения украинцев на родину после урегулирования конфликта.

Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

