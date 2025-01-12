Глава МО Польши: Поляки устали от украинских беженцев
Поляки испытывают напряженность от украинского конфликта. Об этом сообщает издание «Financial Times» со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.
По его словам, особо сильно польское общество возмущают «молодые украинские мужчины за рулем новейших автомобилей», либо «беженцы» из Украины, которые живут в пятизвездочных отелях.
Западные СМИ уже не раз писали о том, что граждане в США и в странах ЕС устали от украинского кризиса. Так, согласно данным телеканала «NBC», американские и европейские чиновники начали обсуждать с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией.
Ранее в Киеве заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться на Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 30 летевших в Пулково самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений
- МЧС: Во избежание утечек мазута «Волгонефть-239» защитят от влияния штормов
- Глава МО Польши: Поляки устали от украинских беженцев
- Гладков: В Белгородской области после атак ВСУ были повреждены семь объектов
- СМИ: В Чехии при взрыве в ресторане погибли 6 человек
- СМИ: Московский повар собирался вступить в террористическую организацию
- В Брянской области при атаке ВСУ погибла женщина
- В Российской академии образования выступили за ввод интегральной оценки в школах
- В США экс-чемпиона UFC Нурмагомедова сняли с самолета из-за спора со стюардессой
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Калиново в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru