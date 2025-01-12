Глава МО Польши: Поляки устали от украинских беженцев

Поляки испытывают напряженность от украинского конфликта. Об этом сообщает издание «Financial Times» со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

По его словам, особо сильно польское общество возмущают «молодые украинские мужчины за рулем новейших автомобилей», либо «беженцы» из Украины, которые живут в пятизвездочных отелях.

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Западные СМИ уже не раз писали о том, что граждане в США и в странах ЕС устали от украинского кризиса. Так, согласно данным телеканала «NBC», американские и европейские чиновники начали обсуждать с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией.

Ранее в Киеве заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться на Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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