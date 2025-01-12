Западные СМИ уже не раз писали о том, что граждане в США и в странах ЕС устали от украинского кризиса. Так, согласно данным телеканала «NBC», американские и европейские чиновники начали обсуждать с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией.

Ранее в Киеве заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться на Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».