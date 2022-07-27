СМИ: дефицит газа в ФРГ может привести к перебоям с туалетной бумагой

Сокращение объемов поставок российского газа в Германию создаст трудности производителям бумажной продукции, включая туалетную бумагу и упаковку для лекарств. Об этом газете Die Zeit заявил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

По его словам, при нынешних условиях нестабильности многие товары в ФРГ могут стать дефицитными.

Предприниматель обратил внимание на то, что для производства бумаги необходимо много энергии, а сокращение поставок газа из России приведет к неминуемому сокращению производства, поскольку оно всё завязано на использовании этого вида топлива.

Цены на газ в Европе поднялись до отметки $2350 за тысячу кубометров

«Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал. Технология отточена, быстро ее не изменить», - подчеркнул Шаллер.

Ранее сообщалась, что поставки газа по «Северному потоку» упали до 20%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоДефицитФРГРоссийский Газ
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