СМИ: дефицит газа в ФРГ может привести к перебоям с туалетной бумагой
Сокращение объемов поставок российского газа в Германию создаст трудности производителям бумажной продукции, включая туалетную бумагу и упаковку для лекарств. Об этом газете Die Zeit заявил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.
По его словам, при нынешних условиях нестабильности многие товары в ФРГ могут стать дефицитными.
Предприниматель обратил внимание на то, что для производства бумаги необходимо много энергии, а сокращение поставок газа из России приведет к неминуемому сокращению производства, поскольку оно всё завязано на использовании этого вида топлива.
«Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал. Технология отточена, быстро ее не изменить», - подчеркнул Шаллер.
Ранее сообщалась, что поставки газа по «Северному потоку» упали до 20%.
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