СМИ: дефицит газа в ФРГ может привести к перебоям с туалетной бумагой

Сокращение объемов поставок российского газа в Германию создаст трудности производителям бумажной продукции, включая туалетную бумагу и упаковку для лекарств. Об этом газете Die Zeit заявил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

По его словам, при нынешних условиях нестабильности многие товары в ФРГ могут стать дефицитными.

Предприниматель обратил внимание на то, что для производства бумаги необходимо много энергии, а сокращение поставок газа из России приведет к неминуемому сокращению производства, поскольку оно всё завязано на использовании этого вида топлива.